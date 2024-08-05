العالم اليوم - مسؤول أمني روسي يصل إيران.. ما أهداف الزيارة؟

انتم الان تتابعون خبر مسؤول أمني روسي يصل إيران.. ما أهداف الزيارة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:24 مساءً - وصل وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو إلى طهران، الإثنين، في زيارة هدفها تعميق التعاون بين روسيا وإيران، وفق وكالات أنباء روسية، وسط مخاوف من توسع الحرب في المنطقة بعد اغتيال الرئيس السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وسيناقش شويغو، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، مع الرئيس الجديد مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات بما فيها الأمن، حسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي".

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن الزيارة تأتي بدعوة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.

وأشارت إلى أن "الهدف منها هو تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية-السياسية الثنائية".

تأتي هذه الزيارة فيما شدّدت إيران، الإثنين، على "حقّها القانوني" في الرد على إسرائيل، التي نسبت إليها تنفيذ عملية اغتيال هنية.

وتزايدت المخاوف، خلال الأيام الماضية، من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب قاسٍ". كما توعّد حزب الله بالانتقام لمقتل القيادي في الجماعة اللبنانية فؤاد شكر.