‏وزير الدفاع الإسرائيلي لقادة القوات الجوية: استعدوا لكل الاحتمالات بما في ذلك الانتقال السريع للهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لقادة القوات الجوية: “استعدوا لكل الاحتمالات بما في ذلك الانتقال السريع للهجوم”.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.