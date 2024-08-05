‏الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك "عاجل" لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - دعت ‏الأمم المتحدة، إلى تحرك "عاجل" لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.