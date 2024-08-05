نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأهب القوات الهندية على الحدود مع بنغلادش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات أمن الحدود الهندية رفع مستوى التأهب على الحدود مع بنغلاديش وسط الاضطرابات في البلد المذكور، حسب وكالة الأنباء الهندية.

وقالت وكالة الأنباء الهندية نقلا عن مسؤول كبير في حرس الحدود."نظرا للوضع الأمني القائم في بنغلاديش، تعلن قوات أمن الحدود حالة تأهب قصوى على الحدود الهندية البنغلاديشية. كما وصل المدير العام لقوات أمن الحدود إلى الهنديكولكاتا".

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات الكبيرة التي تعم أرجاء بنغلادش، والتي أدت إلى استقالة استقالة الشيخة حسينة من رئاسة الوزراء، ومغادرتها العاصمة دكا على متن مروحية.

وكانت قد تصاعدت أعمال العنف مع اندلاع مواجهات بين متظاهرين ومجموعات طلابية موالية للحكومة تراشقوا خلالها بالحجارة وتضاربوا بقضبان الخيزران، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، وأسفرت موجة الاحتجات العنيفة والدامية إلى مئات الضحايا.

واندلعت احتجاجات ومظاهرات في العاصمة دكا ومدن أخرى بأنحاء بنغلاديش بعد الإعلان عن إجراء "عملية عدم التعاون" مع السلطات التي بدأتها منظمة "الحركة الطلابية ضد التمييز" أمس الأحد. وتحولت المواجهات بين الطلاب من جهة والشرطة وأنصار الحكومة من جهة أخرى إلى أعمال شغب