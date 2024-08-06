العالم اليوم - محمد بن زايد يبحث مع ماكرون التطورات الإقليمية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تناول الجانبان خلال الاتصال "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها". ودعا الجانبان جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيدا من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين". وأكد الجانبان ضرورة "تكثيف جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على حل الدولتين بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة الجميع".

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