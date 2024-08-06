العالم اليوم - فرنسا تهزم مصر بصعوبة.. ومواجهة عربية على البرونزية

انتم الان تتابعون خبر فرنسا تهزم مصر بصعوبة.. ومواجهة عربية على البرونزية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - لحقت فرنسا بإسبانيا إلى المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الاولمبية في باريس عقب فوزها الصعب على مصر المنقوصة 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) الإثنين في ليون في نصف النهائي.

وكانت مصر التي لعبت بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعها عمر فايد (92)، سباقة إلى التسجيل عبر محمود صابر (62).

وردت فرنسا بثلاثية تناوب عليها جان-فيليب ماتيتا (83 و99) وميكايل أوليسيه (108)، وضربت موعدا الجمعة على ملعب بارك دي برانس مع إسبانيا التي تغلبت على المغرب 2-1 في مرسيليا.

وسيتقابل المنتخبان المغربي والمصري، الخميس، لتحديد الفائز بالبرونزية.

وكان المغرب في مباراته مع إسبانيا قد تقدم في الدقيقة 37 من ضربة جزاء نفذها بنجاح سفيان رحيمي الذي رفع رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب هدافي هذه الدورة من الألمبياد.

وفي الدقيقة 66 تمكن فيرمين لوبيز من إدراك التعادل مستغلا عدم تفاهم بين مدافعي أسود الأطلس.

وتبادل الفريقان الهجمات حتى جاءت الدقيقة 85 التي أعلنت عن الهدف الثاني للماتادور الإسباني بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بتسديدة أرضية قوية من اللاعب خوانلو سانشيز سكنت الشباك المغربية.