العالم اليوم - قتلى وجرحى في اقتحام إسرائيلي لطوباس بالضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في اقتحام إسرائيلي لطوباس بالضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

ووفق الوكالة فقد دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى محيط المستشفى التركي في طوباس، وأطلقت النار صوب المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا هناك.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص الحي، اثنان منهم وصفت إصاباتهما بالخطيرة، أحدهم بالرأس، والآخر بالصدر، والثالث بالظهر، وشاب بشظية رصاص حي في العين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التركي.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص الحي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة في البداية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تتبعها آليات عسكرية.