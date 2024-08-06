العالم اليوم - لوسِد تحصل على 1.5 مليار دولار نقدا من مساهم سعودي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - قالت لوسِد غروب الاثنين، إن أكبر مساهم فيها، وهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيضخ 1.5 مليار دولار نقدا، إذ تتطلع شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى إضافة طُرُز جديدة إلى خط إنتاجها.

وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 3.9 بالمئة، لكنها قفزت 12 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وتأتي الصفقة قبيل إنتاج السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "جرافيتي" التي طال انتظارها في وقت لاحق من هذا العام، لتحافظ للشركة على تمويل كاف حتى الربع الرابع من عام 2025.

وافقت شركة أيار الثالثة للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 750 مليون دولار وتوفير مبلغ مماثل كخط ائتمان.

وأعلنت الشركة أيضا عن إيرادات في الربع الثاني أعلى من تقديرات المحللين، إذ ساعدت تخفيضات الأسعار في تعزيز مبيعات سيارات السيدان الكهربائية الفارهة خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو.

وخفضت لوسِد في فبراير أسعار سياراتها السيدان (إير) بما يصل إلى 10 بالمئة لزيادة المبيعات مع تزايد تفضيل المستهلكين للسيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء لأن أسعارها تكون في المتناول أكثر، خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن إيرادات المجموعة بلغت في الربع الثاني 200.6 مليون دولار مقارنة مع تقديرات المحللين البالغة 192.1 مليون دولار.

وفي الربع ذاته، سلمت الشركة عددا قياسيا بلغ 2394 سيارة متجاوزة توقعات السوق، في حين سجلت تسليمات شركة تسلا الرائدة في السوق تراجعا دون التوقعات.

وصنعت لوسِد 3838 سيارة في النصف الأول من العام وتمسكت بهدفها المتمثل في تصنيع تسعة آلاف سيارة بحلول نهاية العام اليوم الاثنين.