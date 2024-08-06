رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بفرض عقوبات جنائية على المتورطين فى الشغب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - عقد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، اجتماع أزمة في مقر الحكومة بـ "10 داونينغ ستريت"، مساء اليوم، وتعهد بفرض عقوبات جنائية سريعة على المتورطين بأعمال شغب هى الأسوأ منذ 13 عامًا.

اجتماع رئيس وزراء بريطانيا لبحث أعمال الشغب

واستهدف يمينيون متطرفون مساجد ومهاجرين، وتأمل بريطانيا استعادة الهدوء، بعدما أوقفت الشرطة مئات الأشخاص، فيما يشعر السكان بصدمة جراء انتشار صور في الأيام القليلة الماضية تظهر تدمير فنادق تؤوي طالبي لجوء، ومهاجمة مساجد، ونهب متاجر.

واندلعت أعمال العنف عقب حادث طعن أدى إلى مقتل 3 فتيات في مدرسة للرقص منذ أسبوع، وما زال الوضع هشًّا، إذ يتأثر بمعلومات مضللة يتداولها مؤثرون من اليمين المتطرف عبر الإنترنت بشأن هوية مرتكب حادث الطعن.

قلق فى بريطانيا من بلطجة اليمين المتطرف

وأبدى كير ستارمر، حزمًا كبيرًا في الأيام الأخيرة بمواجهة ما وصفها بأنها "بلطجة اليمين المتطرف"، ودعا إلى اجتماع أزمة مع لجنة الطوارئ الوطنية البريطانية المعروفة باسم "كوبرا"، وضم الاجتماع وزراء وممثلين للشرطة أمس في مقر إقامته الرسمي بلندن.

وقال ستارمر لوسائل الإعلام إن أولويته المطلقة هي وضع حد للفوضى، وأن تكون العقوبات الجنائية سريعة، وأكد أنه بناء على الاجتماع سيتخذ عدد من الإجراءات، بينها تعزيز القضاء الجنائي، وحذّر محتجي اليمين المتطرف من أنهم سيندمون.