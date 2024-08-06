العالم اليوم - تركيا ترفع بقوة الرسوم الجمركية على البضائع المرسلة بالبريد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - ذكرت الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء أن البلاد رفعت الرسوم الجمركية على البضائع التي لا تتجاوز قيمتها 30 يورو (33 دولارا) المرسلة عبر البريد والشحن، وضاعفت إلى 60 بالمئة الرسوم المفروضة على البضائع الواردة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن الرسوم الجمركية على مثل هذه البضائع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بموجب مرسوم رئاسي إلى 30 بالمئة من 18 بالمئة.

ومن المتوقع أن تطال الرسوم الجديدة بصورة خاصة الطلبيات الشخصية الصغيرة المطلوبة من مواقع التسوق الرخيصة الشهيرة في الخارج.