العالم اليوم - 164 مليون دولار إيرادات "بريسايت" في 6 أشهر.. زيادة بـ 17%

انتم الان تتابعون خبر 164 مليون دولار إيرادات "بريسايت" في 6 أشهر.. زيادة بـ 17% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - ارتفعت إيرادات شركة "بريسايت إيه آي القابضة المحدودة" في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 17.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 603.5 مليون درهم (حوالي 164.3 مليون دولار) وبأكثر من ضعف مستوى نمو الإيرادات المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت شركة "بريسايت إيه آي" المدرجة فى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تمتلك "جي 42" معظم أسهمها في بيان الثلاثاء، عن نتائج النصف الأول للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وأظهرت النتائج نموا في الإيرادات والربحية على أساس سنوي مدعماً بعقود متعددة السنوات ومساهمة "إيه آي كيو".

وارتفعت إيرادات الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 18.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 341.4 مليون درهم (نحو 93 مليون دولار).. في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للنصف الأول من العام بنسبة 25.8بالمئة إلى 153.9 مليون درهم (ما يعادل 42 مليون دولار)، مع نمو بنسبة 51.2بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب للنصف الأول من عام 2024 بنسبة 39.1 بالمئة إلى 193.9 مليون درهم، في حين نمت الأرباح قبل الضرائب في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 31.9بالمئة على أساس سنوي.

وفي يونيو 2024، قامت بريسايت بالاستحواذ على حصة قدرها 51 بالمئة من شركة "إيه آي كيو"، إيذاناً بدخول الشركة إلى قطاع الطاقة. بعد الاستحواذ بدأت بريسايت بالدمج المالي لنتائج " إيه آي كيو" اعتباراً من يونيو 2024 وباستثناء "إيه آي كيو"، حققت "بريسايت" نموًا من خانتين في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024، ونمواً مرتفعاً من خانة واحدة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك مع نمو يتجاوز نمو الفترات نفسها من العام الماضي في كلا الربعين وزيادة بنسبة 24.5 بالمئة في الأرباح قبل الضرائب.

وقال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي للشركة إن الأشهر الستة الماضية شهدت تحولات كبيرة بالنسبة للشركة بعدما أبرمت اتفاقيات وشراكات جديدة تساعد في دعم الحكومات في جميع أنحاء العالم لتحقيق طموحاتها الرقمية بشكل مستدام وإطلاق منتجات وحلول جديدة للشركات تدعم النشر واسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستحواذ على حصة الأغلبية في " إيه آي كيو".

وأضاف : "يشرفنا أن يتولى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر منصب رئيس مجلس إدارة بريسايت، حيث يتمتع بخبرة واسعة وقيادة ثاقبة ساعدتنا في تسريع مسيرة التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، ونقدر التوجيه والدعم المستمرين من معالي منصور المنصوري الذي لعب دوراً حيوياً في رحلة النمو المميزة التي حققتها بريسايت حتى الآن".