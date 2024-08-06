أكسيوس: الولايات المتحدة تتوقع موجتين من الهجمات على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - تتوقع أجهزة الاستخبارات الأمريكية سيناريو يتضمن موجتين من الهجمات على إسرائيل، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

وبحسب مصادر مطلعة على فحوى اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض، أفادت الاستخبارات بأن موجة هجمات متوقعة من إيران، والأخرى من حزب الله.

وقال مسؤول أمريكي إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الرد من جانب إيران وحزب الله لا يزال "قيد التنفيذ" وأن كليهما لم يقرر بعد ما يريدان فعله بالضبط، بحسب الموقع.

وتصاعدت الأوضاع بشكل كبير في الشرق الأوسط بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر في بيروت. وحملت حماس وحزب الله إسرائيل مسؤولية عمليات القتل وحذرتا من أنهما لن تتركا الأمر دون رد.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على مقتل هنية، أما عن اغتيال شكر فقالت إنه جاء ردًا على قصف قرية مجدل شمس الدرزية في الجولان، والذي أدى إلى مقتل 12 شخصًا. لكن حزب الله ينفي تورطه في الحادث.