العالم اليوم - تقارير تكشف "مخبأ نتنياهو" في حال هجوم إيران.. ومكتبه يرد

انتم الان تتابعون خبر تقارير تكشف "مخبأ نتنياهو" في حال هجوم إيران.. ومكتبه يرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:21 مساءً - بينما تتحضر إسرائيل لهجوم مرتقب من إيران أو أذرعها في المنطقة، باتت طريقة احتماء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأسرته محل جدل في البلاد.

ووفقا لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، يخطط نتنياهو وعائلته لدخول "مخبأ كبار القادة" في جبال القدس، تحسبا لأي هجوم إيراني.

ويعرف المخبأ باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات، ويقع في عمق الأرض بمنطقة القدس.

والملجأ مخصص لاستخدام كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، ويعتبر موقعا لإدارة البلاد في حالات الطوارئ.

وأكدت المصادر أن سارة زوجة رئيس الوزراء وابنه يائير، يفكران في إمكانية البقاء هناك إذا بدأ الهجوم.

وردا على هذه التقارير، نفى مكتب رئيس الوزراء الخبر، قائلا: "أخبار كاذبة. لم يحدث قط ولن يحدث أبدا".

ويتابع الإسرائيليون بقلق ما ينشر يوميا عن التهديد الإيراني بشن هجمات خلال الأيام، وربما الساعات، المقبلة.

وتستعد إسرائيل لهجوم "متعدد الجبهات" يضع منظومتها الدفاعية تحت وطأة إنهاك كبير، خاصة مع تأكيد إيران على السعي لـ"معاقبة إسرائيل"، فضلا عن مضي أذرعها في التجهيز لعمليات انتقامية، على وقع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر في بيروت.