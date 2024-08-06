العالم اليوم - بالفيديو.. قتيل في هجوم لحزب الله بسرب مسيّرات شمالي إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قتيل في هجوم لحزب الله بسرب مسيّرات شمالي إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:26 مساءً - قتل شخص وأصيب آخرون في نهاريا، عندما هاجم حزب الله اللبناني إسرائيل، الثلاثاء، بسرب من الطائرات المسيّرة استهدف مقرا عسكريا شمالي البلاد.

وأعلن حزب الله في بيان عن "هجوم بسرب مسيّرات انقضاضية على على مقري قيادة لواء ‏غولاني ووحدة إيغوز 621، في ثكنة شراغا شمالي عكا"، المدينة الواقعة قرب نهاريا على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف: "هذا الهجوم يأتي ردا على الغارة التي تسببت في قتلى ببلدة عبا جنوبي لبنان".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة عدة أشخاص، أحدهم حالته حرجة، بعد سقوط مسيّرة في نهاريا شمالي غربي إسرائيل، ثم أعلنت لاحقا عن مقتل أحدهم.

وأكد مراسل "دوت الخليج" إصابة عسكريين إسرائيليين اثنين، إضافة لمدني، من جراء انفجار طائرة مسيّرة في أحد المواقع العسكرية شمال إسرئيل.

وحسب مراسلنا، فقد دوت صافرات الإنذار في كل من عكا ونهاريا.

وتبعد نهاريا نحو 11 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، ببينما تبعد عكا نحو 20 كيلومترا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية نهاريا، قوله إن "عدة طائرات توغلت. هناك أضرار قرب المدينة وورد تقرير عن وقوع إصابات".

ودعا المسؤول المحلي ذاته الحكومة الإسرائيلية، إلى "اتخاذ قرار باستهداف بيروت مقابل استهداف نهاريا".

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، بعد يوم من غارة إسرائيلية جنوبي بيروت قتلت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.

ووصلت المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة إلى ذروتها، في أعقاب اغتيال هنية وشكر، وسط توقعات برد من إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة.