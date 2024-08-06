العالم اليوم - تدريبات عسكرية لفصائل موالية لإيران شرقي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أجرت فصائل موالية لإيران في مدينة دير الزور شرقي سوريا، صباح الثلاثاء، تدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية.

وحسبما ذكر مراسل "دوت الخليج"، فإن التدريبات جرت في معسكر الطلائع غربي المدينة، حيث دوت انفجارات عنيفة في المنطقة.

وتأتي هذه التدريبات بالتزامن مع حشد التعزيزات والاستعدادات من قبل الفصائل الموالية لإيران غربي الفرات، والتحالف الدولي شرقي الفرات، في إطار التصعيد الإقليمي بين إيران وإسرائيل في المنطقة.

كما دخلت فجر الثلاثاء 4 شاحنات تابعة لفصائل موالية لإيران يرجح أن تكون محملة بإمدادات عسكرية ولوجستية من العراق، عبر معبر السكك، إلى مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف أن فصائل إيرانية في دير الزور أعلنت رفع حالة التأهب للدرجة القصوى ضمن مناطق سيطرتها، واستدعت قادة المجموعات من جنسيات سورية وغير سورية من إجازاتهم، وسط تأهب أمني شديد.

ووصل القلق من اندلاع حرب شاملة في المنطقة إلى ذروته، بعد اغتيال رئيس الجناح السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومقتل القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بهجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.