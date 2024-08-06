نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشفى الإماراتي الميداني برفح يستقبل وفدًا من منظمة الصحة العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المستشفى الميداني الإماراتي برفح وفدًا من منظمة الصحة العالمية بهدف الاطلاع على الجهود الطبية الإماراتية ووضع آليات للتنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات المختلفة والاستفادة من الجهود المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على أقسام المستشفى وخدماته المختلفة، واستعرض فريق عمل المستشفى الميداني الإماراتي الإمكانيات والتجهيزات الطبية التي تسخرها دوله الإمارات لتأمين الرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. كما اطلع وفد منظمة الصحة العالمية على مشروع الأطراف الصناعية ودعم القطاع الصحي بشكل عام وطرق الاستمرار في هذا الدعم بعد الهدنة المنظورة.

وأكد فريق المستشفى الميداني الإماراتي مواصلة طواقمه الطبية تأدية الواجب الإنساني لسكان قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية والرعاية والعلاج للمرضى المنومين، واستعرض الطرفان سبل تعزيز التنسيق المشترك في مجال إخلاء الجرحى والمصابين، ومواصلة المستشفى استقبالهم وبشكل مستمر لدعم الرعاية الصحية في القطاع الذي يعاني من نقص حاد في المعدات والإمكانيات، هذا بالإضافة إلى التعاون بين المستشفى ومنظمة الصحة العالمية للعمل على استمرارية وصول المساعدات الطبية للمرافق الطبية الأخرى لسد النقص في مجال الرعاية الصحية في ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان وضع آليات تنسيقية لدعم القطاع الصحي في غزه وخصوصًا مساعدة مرضى السرطان من الأطفال ودعمهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بالدور الإنساني البارز لدولة الإمارات الإنساني من خلال عملية الفارس الشهم 3 خصوصًا في المجال الطبي والعمل المتواصل على توفير الرعاية الصحية للجرحى والمصابين جراء الوضع الصعب في قطاع غزة، والجهود الإنسانية المتميزة للكوادر الطبية الإماراتية في المستشفى لرفع المعاناة عن أهالي القطاع.

وتأتي هذه الزيارة كانعكاس للجهود الاستثنائية للمستشفى الميداني الإماراتي من المنظور الإنساني عالميًا، وسعيًا لتعزيز التعاون في الجهود الطبية مع منظمة الصحة العالمية. وفي ختام الزيارة بادر المستشفى الميداني بتقديم مساعدات عاجلة لوفد منظمة الصحة العالمية بما يقارب طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة والعكاكيز للمساهمة في سد النقص الحاد للمستلزمات الطبية في قطاع غزة.

جدير بالذكر أن المستشفى الميداني الإماراتي بدأ عملياته في بداية ديسمبر الماضي في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو بسعة 200 سرير، ويضم كادرًا طبيًا متخصصًا ومكونًا من أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من 21 جنسية. وقد استقبل المستشفى منذ بدء عملياته ولغاية اليوم أكثر من 48،320 حالة، إلى جانب تقديمه لمجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة كتقويم العظام وجراحات النساء والأطفال والتخدير والطب الباطني وطب الأسنان والطب النفسي وطب الأسرة والأشعة المقطعية، إلى جانب أنه يحتوي على مختبر وصيدلية. كما يمتلك المستشفى الميداني الإماراتي خدمة الانترنت «ستارلينك» للاتصال عبر الأقمار الصناعية، لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي، ولتقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية في قطاع غزة.