العالم اليوم - ليبيا.. خفض جزئي للإنتاج في حقل شرارة بسبب اعتصامات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 03:24 مساءً - أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط "البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمع حراك فزان"، بحسب بيان، الثلاثاء.

وناشدت الأطراف المعنية "ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته". ونددت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الأحد بمحاولات إغلاق حقل الشرارة النفطي ووصفتها بأنها "ابتزاز سياسي". وحقل الشرارة، أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا، هدف متكرر للمحتجين لأسباب سياسية مختلفة.

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