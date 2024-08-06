‏لابيد: لم يسبق لإسرائيل أن شهدت مثل هذه الحكومة غير الشرعية والفوضوية التي تضر بعمل الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير ‏لابيد، إنه لم يسبق لإسرائيل أن شهدت مثل هذه الحكومة غير الشرعية والفوضوية التي تضر بعمل الجيش وتعرض الأمن القومي للخطر.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.