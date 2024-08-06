رئيس بنغلاديش يحل البرلمان
حل رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين البرلمان اليوم الثلاثاء تلبية لطلب قادة احتجاجات الطلاب التي أطاحت برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وقال المتحدث شيب الزمان في بيان "حلّ الرئيس البرلمان".
وكان قد سيطر الجيش البنغالي على البلاد بعد مغادرة الشيخة حسينة أمس الاثنين منصبها والبلاد بعد 15 عاماً من الحكم.
وصرح الطلاب الذين نظّموا الاحتجاجات المناهضة للشيخة حسينة، الثلاثاء، بأنهم سيضغطون من أجل إسناد رئاسة الحكومة المؤقتة لمحمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام.
وخرج الملايين إلى الشوارع على مدى الشهر الماضي لمطالبة حسينة (76 عاماً) التي تتولى السلطة منذ العام 2009 بالاستقالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس بنغلاديش يحل البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.