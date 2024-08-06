نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي يقتل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على عدة مدن بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية إلى 13 فلسطينيا.

ففي مدينة جنين شمال الضفة قتل 5 شبان بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في الحي الشرقي بالمدينة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه و"صلت إلى المستشفى جثامين 5 شهداء أشلاء من سكان الحي الشرقي بجنين، بعد منع الاحتلال للطواقم من الوصول إلى موقعي القصف، ولم يتم التعرف سوى إلى ثلاثة منهم إضافة إلى 6 إصابات بشظايا وبالرصاص".

وقتل ثلاثة مواطنين وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية في قرية كفر قود غرب مدينة جنين.

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في القرية وأطلقت النار صوبه بكثافة، مشيرة إلى أنه سمح لمسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني بالوصول إلى المنزل الذين بدورهم أكدوا استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين من الموجودين داخله.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن "قوات الاحتلال سمحت لطواقمها بالوصول إلى المكان المحاصر وأبلغتها عن نقل إصابات وشهداء قبل أن تتراجع وترفض تسليمهم وتجبر طواقم الإسعاف على مغادرة المكان".

وفي محافظة بيت لحم، قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية غرب المحافظة.