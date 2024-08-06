العالم اليوم - هجوم نهاريا يكشف عن سلاح حزب الله الجديد

انتم الان تتابعون خبر هجوم نهاريا يكشف عن سلاح حزب الله الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 05:22 مساءً - توغلت مسيّرات تابعة لحزب الله، الثلاثاء، في نهاريا شمالي إسرائيل، الأمر الذي كشف الستار عن نوع جديد من الطائرات من دون طيار يبدو أنه أصبح في قبضة الجماعة اللبنانية.

ووفقا لمعهد "ألما" للأبحاث، فإن الهجوم بحسب الصور والفيديوهات من المحتمل أن يكون قد نفذ بطائرات "شاهد 101".

وأضاف المعهد أنه "قبل أسابيع قليلة مضت، كان حزب الله يستخدم بشكل أساسي الطائرة الانتحارية من دون طيار من طراز (أبابيل)، وفي 11 يوليو خلال هجوم بطائرة بدون طيار على منطقة الكابري، شهدنا لأول مرة استخدام الحزب للطائرة الكهربائية (شاهد 101)".

وقتل شخص وأصيب آخرون في نهاريا، عندما هاجم حزب الله اللبناني إسرائيل، الثلاثاء، بسرب من الطائرات المسيّرة استهدف مقرا عسكريا شمالي البلاد.

وأعلن حزب الله في بيان عن "هجوم بسرب مسيّرات انقضاضية على على مقري قيادة لواء ‏غولاني ووحدة إيغوز 621، في ثكنة شراغا شمالي عكا"، المدينة الواقعة قرب نهاريا على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف: "هذا الهجوم يأتي ردا على الغارة التي تسببت في قتلى ببلدة عبا جنوبي لبنان".

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، منذ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، بعد يوم من غارة إسرائيلية جنوبي بيروت قتلت القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.

ووصلت المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة إلى ذروتها، في أعقاب اغتيال هنية وشكر، وسط توقعات برد من إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة.