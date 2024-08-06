نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: نشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط، وأكدت أهمية منع التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة برمتها.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزارة الخارجية ميخائيل بوغدانوف لممثل جامعة الدول العربية لدى موسكو وليد حامد شلتاغ. وناقش الطرفان القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز التفاعل بين روسيا وجامعة الدول العربية من أجل التوصل للحل السريع للصراعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على الموقع الرسمي للوزارة: "في الوقت نفسه، تم الإعراب عن القلق العميق بشأن التوتر المتزايد في المنطقة، والتأكيد على أهمية منع المزيد من التصعيد، الذي قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الشرق الأوسط بأكمله".

وجرت مشاورات بوغدانوف مع شلتاغ على خلفية الهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل في ظل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، نهاية يوليو الماضي، وتصعيد التوتر بين إسرائيل و"حزب الله".

وكان القائد الشيعي الكبير فؤاد شكر قد قتل الأسبوع الماضي إثر غارات جوية إسرائيلية على مشارف بيروت، وقال زعيم الحركة حسن نصر الله إن "حزب الله" ينتقل إلى مستوى جديد من الصراع مع إسرائيل، وينوي الرد بقوة. وفي وقت لاحق قتل هنية، وهددت إيران بالرد على إسرائيل، فيما أعلنت القيادة الإسرائيلية استعدادها لشن ضربات واسعة النطاق على لبنان حال تعرضت إسرائيل لضربات من إيران أو من حركات المقاومة المتحالفة معها.