العالم اليوم - سموتريتش: على إسرائيل اغتيال نصر الله

انتم الان تتابعون خبر سموتريتش: على إسرائيل اغتيال نصر الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 08:18 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن على إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش قوله: "على إسرائيل ألا ترد على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بل أن تغتاله".

وتزامن تصريح سموتريتش مع إلقاء نصر الله كلمة بمناسبة مرور أسبوع على مقتل القيادي فؤاد شكر، أكد فيها أن الرد على هذه العملية سيأتي.

وقال نصر الله إن "إيران تجد نفسها ملزمة بالرد والعدو ينتظر بتهيب كبير وضياع، وحزب الله يرى نفسه ملزما بالرد، وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور".

وأضاف أن "تأخر الرد على اغتيال فؤاد شكر جزء من العقاب بإسرائيل" في ظل ما اعتبرها معركة كبيرة معها.

وشدد على أن استهداف إسرائيل لشكر وهنية "إنجاز لها لكنه لا يحسم نتيجة المعركة".

وأكد نصر الله أن "المنطقة باتت أمام مخاطر حقيقية وعلى الجميع أن يعي أبعادها".