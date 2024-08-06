نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش: يجب على إسرائيل أن تغتال نصر الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه يجب على إسرائيل أن تغتال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، عقب كلمة للأخير أكد فيها أن الحزب سيرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب سموتريتش: " ليس على اسرائيل ان ترد على نصرالله، اسرائيل عليها أن تغتال نصر الله".

وجاء ذلك في أعقاب كلمة ألقاها نصر الله بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال إسرائيل للقيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

نصر الله أكد في كلمته أن الرد على اغتيال شكر "آت وسيكون قويا ومؤثرا وفاعلا"، مشيرا إلى أن" الإسرائيلي الذي يهدد اليوم، يملك مصانع متنوعة بمليارات الدولارات استغرق العمل لإنشاءها 34 عاما، وجميعهم يمكن قصفهم بنصف ساعة فقط".

كما أشار نصر الله إلى أن "حزب الله" سيرد، وإيران سترد (على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية بالعاصمة طهران)، واليمن سيرد، مضيفا: "العدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة هي الرد والأهم أن التصميم والقرار والقدرة موجودة.. نتصرف بشجاعة وتأنٍ والانتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو جزء من العقاب".

وأردف أمين عام "حزب الله": في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم حقيقة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) المتطرف كتصريح وزير المالية الإسرائيلي الذي اعتبر أنه من العدل قتل مليوني فلسطيني في غزة إذا لم يرجع الأسرى الصهاينة".

وتابع: "من التطورات المهمة رفض "الكنيست" قيام دولة فلسطينية..هناك شبه إجماع كبير في كيان العدو على رفض إقامة دولة فلسطينية بمعزل عن طبيعة هذه الدولة".