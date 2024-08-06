نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة خطوط جوية أمريكية رئيسية تعلن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغت عدة شركات طيران أمريكية اليوم الثلاثاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل، معلنة أن شركة طيران "العال" الإسرائيلية فقط ستسير رحلاتها إلى مناطق شمال أمريكا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركات طيران "دلتا" و"يونايتد" و"أميريكان" إيرلاينز ألغت كافة رحلاتها الجوية إلى إسرائيل للأسابيع الثلاثة المقبلة وذلك من وإلى الولايات المتحدة.

هذا وأعلنت شركة "يونايتد" إلغاء رحلاتها حتى إشعار آخر، فيما ألغت "أميريكان إيرلانتز" رحلاتها حتى الـ 26 منأكتوبر، بينما ألغت شركة "دلتا" رحلاتها حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وفي ذات السياق ألغت شركة "رايان إير" الإيرلندية جميع رحلاتها من إسرائيل لجميع انحاء العالم، وستتخذ قرارا هذا المساء بشأن عملها في إسرائيل.

هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" إلغاء رحلاتها بين باريس وبيروت حتى يوم الخميس بسبب التوتر المتزايد بين لبنان وإسرائيل.

وأضافت الشركة في بيان أصدرته أن استئناف نشاطها على هذا الخط منوط بتقييم للاوضاع الامنية.

ومن جانبها أعلنت شركة طيران "إيزي جيت" أنها لن نستأنف رحلاتها إلى تل أبيب حتى شهرمارس 2025،