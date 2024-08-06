يحيى السنوار... "صائد الجواسيس" (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح تعيين يحيى السنوار رسالة قوية من حماس لإسرائيل، التي ظلت تلاحقه عبر سنوات طويلة، بعدما أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، تعيين زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية.

وقالت الحركة، في بيان: "تعلن حركة حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد إسماعيل هنية".

وكانت حماس قد أعلنت، السبت، إجراءها مشاورات واسعة لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي بعد اغتيال هنية.

وكان هنية اغتيل في هجوم في العاصمة الإيرانية طهران، الأسبوع الماضي.

يحيى السنوار

يحيى إبراهيم حسن السنوار هو سياسي فلسطيني وقيادي في حركة المقاومة الإسلامية، ورئيس المكتب السياسي لها في قطاع غزة منذ 13 فبراير 2017، وأحد مؤسسي الجهاز الأمني لحركة حماس والذي سُمِّيَ جهاز الأمن والدعوة، عام 1985، وهو الجهاز المخول بملاحقة جواسيس الاحتلال الصهيوني.

ويعد السنوار البالغ من العمر 61 عاما الرئيس الفعلي للحركة، وهو على رأس الأهداف التي تسعى إسرائيل للوصول إليها، حيث حددت مكافأة قدرها 400 ألف دولار للقضاء عليه، حسب ما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، في وقت سابق.

من هو يحيى السنوار؟