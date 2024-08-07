العالم اليوم - الجيش الأميركي يعلن تدمير "مسيرة حوثية" فوق البحر الأحمر

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأميركي يعلن تدمير "مسيرة حوثية" فوق البحر الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين، وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما الميليشيا الموالية لإيران.

وقالت القيادة في بيان إن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما الجماعة فوق البحر الأحمر من مناطق تسيطر عليها في اليمن.

وأوضح بيان القيادة أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وقالت إن "هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".