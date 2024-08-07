العربية: أكثر من 10 آلاف شخص حضروا إعلان هاريس اختيار تيم والز نائبا لها

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أحمد جودة - القاهرة - قالت مديرة مكتب قناة العربية في واشنطن نادية البلبيسي، إن أكثر من 10 آلاف شخص حضر إعلان المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، اختيار اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، مرشحًا لمنصب نائب الرئيس حال فوزها بالسباق الرئاسي، وسط حماس كبير من المشاركين.

وكانت قد أعلنت كامالا هاريس، الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، مرشحًا لمنصب نائب الرئيس حال فوزها بالسباق الرئاسي، فيما أصدرت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترمب، بيانًا، وصف فيه المرشحة الديمقراطية ونائبها بـ" كلاهما يساري متطرف".

وذكرت وكالة "رويترز"، أن هاريس أبلغت حملتها ومؤيديها في "رسالة نصية"، أن اختيارها وقع على والز، ليصبح مرشحًا لمنصب نائب الرئيس ورفيقها في حملة الانتخابات الرئاسية.

وأعرب تيم والز على منصة "إكس" عن سعادته بالانضمام إلى حملة هاريس، قائلًا: "إنه شرف العمر أن أنضم إلى هاريس في هذه الحملة"، مشيرًا إلى أن "نائبة الرئيس تظهر لنا سياسة الممكن"، وأردف: "هذا يذكرني إلى حد ما بأول يوم في المدرسة"، داعيًا إلى التبرع للحملة الانتخابية.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، تأييدهما لترشيح تيم والز لمنصب نائب الرئيس.

وقال أوباما في بيان على منصة "إكس"، إن "تيم والز يعتقد مثل نائبة الرئيس هاريس، أن الحكومة تعمل لخدمتنا"، مشيرًا إلى أن "هذا ما يجعله حاكمًا متميزًا، وأفضل نائب للرئيس".