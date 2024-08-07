نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يعلن تدمير "مسيرة حوثية" فوق البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نجحت في تدمير طائرة دون طيار تابعة للحوثيين، وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما الجماعة.

وقالت القيادة في بيان إن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما الجماعة فوق البحر الأحمر من مناطق تسيطر عليها في اليمن.

وأوضح بيان القيادة أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وقالت إن "هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".