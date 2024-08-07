العالم اليوم - النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.27 بالمئة، إلى 76.27 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 72.95 دولار.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

وانخفض الخامان القياسيان جراء ذلك. وكان الخام الأميركي وخام برنت قد انتعشا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر ليسجلا ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة.

وبحسب أرقام معهد البترول الأميركي، فقد زادت مخزونات الخام 176 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مخزونات الخام بمقدار 700 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.313 مليون برميل مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.217 مليون برميل، وهي زيادة أكبر من المتوقع.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأسبوعية في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

وتعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران وقائد كبير في جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال دانيال هاينز المحلل في إيه.إن.زد "أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يزيد خطر اضطراب الإمدادات من المنطقة".

كما أن انخفاض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، يفاقم المخاوف حيال نقص الإمدادات.

وبحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية نشرت أمس الثلاثاء، انخفضت مخزونات النفط العالمية بنحو 400 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام. وتتوقع الإدارة تراجع المخزونات بنحو 800 ألف برميل يوميا في النصف الثاني.