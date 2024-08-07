العالم اليوم - روسيا.. إسقاط صواريخ ومسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. إسقاط صواريخ ومسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أن قواتها أسقطت 4 صواريخ و5 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي كورسك وروستوف، وذلك غداة صد هجوم أوكراني بالدبابات استهدف مقاطعة كورسك.

من ناحية ثانية، ذكرت وسائل إعلام روسية أن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر 11 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق كورسك و3 مناطق روسية أخرى، غير أنه لم حتى الآن تفاصيل حول هذه الأنباء.

تفصيلا، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الأربعاء، بإسقاط قوات الدفاع الجوي 4 صواريخ أوكرانية في المقاطعة، مشيرا إلى أن اثنين منهما كانا قد أطلقا في وقت سابق.

وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين أوكرانيين آخرين في مقاطعة كورسك"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وكان سميرنوف أشار في وقت سابق إلى إسقاط صاروخين في الساعة 23:18 بتوقيت موسكو.

وفي وقت لاحق من فجر الأربعاء، أعلن سميرنوف عن إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء المقاطعة.

وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي 3 طائرات بدون طيار أوكرانية".

ودعا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات الأوكرانية ولمسها في حال العثور عليها.

من ناحيته، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الأربعاء، اكتشاف وإسقاط طائرتين مسيرتين في الجزء الشمالي من المقاطعة الواقعة جنوب غربي روسيا الليلة الماضية، دون وقوع إصابات.

وكتب غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "الليلة الماضية، تم اكتشاف وتدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف في الجزء الشمالي من المقاطعة، وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى نتيجة سقوط الحطام".