العالم اليوم - أرباح "والت ديزني" تفوق التوقعات في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح "والت ديزني" تفوق التوقعات في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 03:28 مساءً - أعلنت شركة والت ديزني، الأربعاء، نتائج فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت بدعم من نجاح الجزء الثاني لفيلم الرسوم المتحركة (إنسايد أوت)، والذي ساهم في تعويض تراجع الأرباح في المتنزهات الترفيهية.

وصعد سهم الشركة بنحو ثلاثة بالمئة في تداولات ما قبل الفتح.

وارتفع الدخل التشغيلي لقطاع الترفيه في الفترة من أبريل إلى يونيو ثلاثة أمثال تقريبا، إذ سجلت خدمات البث وتشمل ديزني بلس وهولو وإي.إس.بي.إن بلس أرباحا للمرة الأولى.

إلا أن الدخل التشغيلي لقطاع الأنشطة الذي يشمل المتنزهات والمنتجات الاستهلاكية، ويشكل ما يزيد قليلا على نصف الأرباح، فتراجع ثلاثة بالمئة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الربح المعدل للسهم بلغ 1.39 دولار عن الربع المالي الثالث لشركة ديزني، متجاوزا تقديرات المحللين عند 1.19 دولار. وارتفعت الإيرادات أربعة بالمئة إلى 23.2 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 23.1 مليار دولار.