العالم اليوم - بطلة البحرين "الذهبية" لسكاي نيوز عربية: حققت حلم الطفولة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 04:29 مساءً - كشفت العداءة وينفرد يافي، التي أهدت البحرين أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024، عن سعادتها الغامرة، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية.

وحلت البحرينية يافي وينفريد موتيلي في المركز الأول في في سباق 3 آلاف متر حواجز، متفوقة على الأوغندية شيروتيك فايث التي حصدت الفضية، في أولمبياد باريس 2024.

فرحة عارمة

وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، قالت يافي: "في هذه اللحظة التاريخية التي تتوج سنوات من الجهد والتفاني، والتي حولت حلم الطفولة إلى واقع ملموس، أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة مملكة البحرين ولسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وجميع منتسبيها، والاتحاد البحريني لألعاب القوى على دعمهم اللامحدود وإيمانهم الراسخ بقدراتنا كشباب في تحقيق الإنجازات".

وأضافت: "هذه الميدالية الذهبية، التي لطالما تمنيتها منذ أن كنت طفلة صغيرة، هي ثمرة هذا الدعم المستمر وتجسيد حي لرؤية البحرين الطموحة في مجال الرياضة التي تؤمن بالاستثمار في الشباب والموهوبين وصقل مواهبهم".

وقالت يافي: "هذا الفوز ليس فوزا شخصيا فحسب، بل هو فوز لكل من ساندني وآمن بي منذ أن بدأت رحلتي في عالم الرياضة، ولكل رياضي طموح يسعى لتحقيق حلمه".

وختمت في حديثها: "أتمنى أن يكون هذا الإنجاز، الذي يكلل سنوات من التدريب والتضحيات، حافزا لكل الشباب البحريني للمضي قدما في مسيرتهم الرياضية، وأن يكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لرفع اسم البحرين عاليا في المحافل الدولية".