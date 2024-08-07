العالم اليوم - مصادر مصرية: إيران تدعو الطيران المدني لتجنب مسارات فوقها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:24 مساءً - قالت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية طالبت الطيران المدني بتجنب مسارات محددة بأجوائها الداخلية غدا الخميس.

وأضافت المصادر أن هذا الطلب يأتي لفسح المجال لإجراء القوات المسلحة الإيرانية مناورات عسكرية يوم الخميس.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تصدر وزارة الطيران المدني المصرية بيانا بهذا الشأن.

وقال موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الطيران أن مصر أصدرت إشعارا بتوجيه شركات الطيران المصرية إلى تجنب المجال الجوي الإيراني بين الساعة 1 إلى 4 صباحا بالتوقيت العالمي (بين الساعة 4 إلى7 صباحا بتوقيت إسرائيل) يوم غد الخميس.

وكشفت تقديرات أمنية إسرائيلية رسمية موعد ومكان وكيفية الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائد عمليات حزب الله في جنوب لبنان فؤاد شكر. وأوضحت التقديرات الإسرائيلية حسب مراسل "دوت الخليج" في القدس أن "حزب الله حدد موعد ومكان وكيفية الرد على عملية الاغتيال وأنها ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة". وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا ومعهما حزب الله بالانتقام.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية ولم تنفي ذلك أيضا.