نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية في لندن تدعو الروس الموجودين في بريطانيا للحذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت السفارة الروسية في لندن المواطنين الروس الموجودين في بريطانيا لإبداء الحذر وتجنب أماكن التجمعات لأعداد كبيرة من الناس، وذلك على خلفية الاضطرابات في البلاد.

وقالت السفارة في بيان نشرته على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "نظرا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية حول احتمال استمرار أعمال الشغب الواسعة النطاق في بريطانيا، ننصح الروس الموجودين في المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات احترازية لضمان السلامة الشخصية، وتجنب أماكن تجمع أعداد كبيرة من الناس قدر الإمكان، وقبل كل شيء في المدن، حيث تحدث مثل هذه الأعمال في الأيام الأخيرة".

ويأتي ذلك على خلفية أعمال الشغب والاحتجاجات في العديد من المدن البريطانية، التي اندلعت في أعقاب اعتداء مسلح على ناد للأطفال في مدينة ساوثبورت يوم 29 يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة آخرين بجروح.

وبدأت الاحتجاجات، التي تحولت لاحقا إلى أعمال شغب وصدامات مع الشرطة، على خلفية الإشاعات حول أن منفذ الهجوم كان من المهاجرين. وتبين في وقت لاحق أن المهاجم البالغ 17 عاما من العمر مولود في بريطانيا لعائلة مهاجرين من رواندا.

وأثار الهجوم ردود أفعال عارمة من قبل اليمين المتطرف في بريطانيا. وألقت الشرطة القبض على المئات من المشاركين في أعمال الشغب.