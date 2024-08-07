620 شهيداً في الضفة منذ أكتوبر الماضي

620 شهيداً في الضفة منذ أكتوبر الماضيأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 620 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن من بين الشهداء 145 طفلاً، وتسع سيدات، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.