العالم اليوم - البقالي يهدي المغرب أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 11:23 مساءً - فاز البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي، اليوم الأربعاء، بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وبهذا الإنجاز تمكن البقالي من منح المغرب أول ميدالية في أولمبياد باريس وثالث ميدالية ذهبية للعرب. وقد تمكن سفيان البقالي من خلال هذا الإنجاز أيضا من المحافظة على لقبه الذي حققه في أولمبياد "طوكيو 2020. وحصل الأمريكي كينيث روكس على الميدالية الفضية وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية.

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