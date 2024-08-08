العالم اليوم - منظمة التعاون الإسلامي: اغتيال هنية يهدد بتوسيع الصراع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - حمّلت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأسبوع الماضي في طهران.

وذكرت المنظمة في بيان ختامي بعد اجتماع استثنائي لوزراء خارجيتها أنها "تدين بشدة اغتيال إسماعيل هنية .. وتحمل إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم" الذي اعتبرته "اعتداء خطيراً على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي.

وحذّرت دولة غامبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي من أنّ "القتل الشنيع" لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهدّد بدفع الشرق الأوسط إلى "صراع أوسع".

وقال وزير الخارجية الغامبيّ مامادو تانغارا -في بداية جلسة استثنائية لوزراء خارجية المنظمة التي تضم 57 بلدا، في مدينة جدة - إنّ "هذا العمل الشنيع لا يخدم إلا تصعيد التوترات القائمة التي قد تؤدي إلى صراع أوسع نطاقا قد يشمل المنطقة بأكملها".

وأضاف أنّ مقتل هنية "لن يضعف القضية الفلسطينية، بل سيسهم في تقويتها، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى العدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

وتابع أنّ "سيادة الدول القومية وسلامة أراضيها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي"، مشيرا إلى أنّ "احترام هذه المبادئ له آثار عميقة، كما أن انتهاكها يحمل عواقب وخيمة بالقدر نفسه".