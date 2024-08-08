‎السفير السودانى بالقاهرة: مواطنونا لم يجدوا ملجأ يرحب بهم مثلما وجدوه فى مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال عماد الدين مصطفى عدوي، السفير السوداني في ‎القاهرة، إن المواطن السوداني لم يجد أي ملجأ يرحب خلال الأزمة الحالية مثلما وجده في مصر، مؤكدًا أن مواقف مصر دائمًا مؤثرة في دعم السودان في مختلف المناحي والحقب.

‎وأضاف السفير السوداني بالقاهرة، خلال تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم تشهد تطورًا فوق العادة، حيث نشهد الآن تطورًا فوق العادة في هذه العلاقات، ونحن في الخاطر نفكر كيف نستفيد من هذه الفعالية في تطوير وتعزيز العلاقة.

وأكد أن الأزمة في بلاده "ستنتهي في يوم من الأيام"، وسيعود السودانيون إلى أرضهم، مشيرًا إلى أن المواقف المصرية تجاه السودانيين ستتناقلها الأجيال القادمة التي ستتحمل المسئولية والتي ستعمل على تعزيز العلاقة واستدامتها على مدى طويل.