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أحمد جودة - القاهرة - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "فلسطيني يستخدم دراجة هوائية لتزويد ماكينة الخياطة بالطاقة في ظل انقطاع الكهرباء".

من رحم المعاناة يولد الأمل، هكذا يواصل الفلسطينيون داخل غزة التمسك بحياتهم ومواجهة الصعاب التي يتعرضون لها عبر السعي الدؤوب رغم انعدام كافة مقومات الحياة.

إحدى صور المثابرة والسعي تجلت في رجل فلسطيني لم يمنعه عدوان الاحتلال الذي دمر بيته ومصنعه الصغير، والحصار الشامل الذي أدى لانقطاع كافة صور الحياة من الاستمرار في العمل بأبسط الوسائل البدائية التي ابتكرها لنفسه عبر استخدام دراجة ابنه الصغير لتوليد الطاقة من ماكينة الخياطة.

لا يحبط عزيمتهم غارات أو يقهرهم اعتداءات فروح العزيمة والاستمرار والسعي رغم انعدام السبل صفات تجري في دماء الفلسطينيين للحفاظ على أرضهم والبقاء على قيد الحياة.