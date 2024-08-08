العالم اليوم - CNN: حزب الله يتأهب لمهاجمة إسرائيل بشكل مستقل عن إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - نقلت شبكة "CNN" الإخبارية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، الأربعاء، أن حزب الله اللبناني يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

وأفاد مصدر بأن "حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه، ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة".

وقال المصدر الثاني إن حزب الله ربما يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر إلى الشمال.

وأضاف ذات المصدر أنه لا يوجد تنسيق واضح بين حزب الله وإيران في الوقت الحالي.

وكانت إسرائيل قد استهدفت القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.