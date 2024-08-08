العالم اليوم - الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - حققت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وسط توترات الشرق الأوسط والتفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة الأميركية، فيما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

تحديث الأسعار

صعد الملاذ الآمن في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0331 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2428.40 دولار.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن أساسيات السوق الأطول أجلا تبدو داعمة للذهب، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمسار النزولي لعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران لن تظل صامتة إزاء العدوان، وسط مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الأسبوع الماضي.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مما جعل السبائك التي لا تدر عوائد أكثر جاذبية. كما تراجع الدولار.

وتتوقع مؤسسات من بينها جيه.بي مورغان وسيتي غروب خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر بعد تقرير الوظائف الأميركية لشهر يوليو الذي نشر الأسبوع الماضي وجاء ضعيفا بشكل مفاجئ.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص التكلفة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وستترقب السوق بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة المقرر نشرها عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 26.84 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.40 دولار. وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 892.75 دولار.