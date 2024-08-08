العالم اليوم - 436 مليون دولار إيرادات "سبينس" في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر 436 مليون دولار إيرادات "سبينس" في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - أعلنت سبينس، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث حققت إيرادات قياسية للنصف الأول من العام بلغت 1.6 مليار درهم (حوالي 436 مليون دولار) بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي.

وقالت، سبينس في بيان اطلعت عليه دوت الخليج، إن أرباحها خلال النصف الأول قد ارتفعت أيضاً بنسبة 15.2 بالمئة لتصل إلى 146 مليون درهم رغم تأثير ضريبة الشركات التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً في دولة الإمارات والنفقات الغير متكررة المرتبطة بالطرح العام الأولي للشركة.

وستدفع سبينس أول توزيعات أرباح مرحلية بعد الطرح العام الأولي بقيمة 102.6 مليون درهم، أي ما يعادل 2.85 فلساً للسهم الواحد و70 بالمئة من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك في أغسطس 2024.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية خلال الربع الثاني:

حققت الشركة إيرادات بنحو 783 مليون درهم وبنمو نسبته 8.9 بالمئة على أساس سنوي

سجلت سبينس أرباحا صافية بواقع 72 مليون درهم بزيادة قدرها 17.8 بالمئة على أساس سنوي

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "نعلن عن توزيع أول أرباح مرحلية نقدية بعد الطرح العام الأولي، ما يؤكد التزامنا بتحقيق القيمة لمساهمينا".

وأضاف كومار: "اجتزنا خلال النصف الأول من هذا العام خطوات مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا، إذ نجحنا في التوسع من خلال افتتاح أربعة متاجر جديدة بما في ذلك نموذج صالة الطعام المستقلة "المطبخ من سبينس". كما افتتحنا أول متجر لنا في المملكة العربية السعودية، و يعتبر السوق السعودي سوق واعد ذوي إمكانات هائلة للنمو . وقد شهد متجرنا في مجمع "لا سترادا يارد" في الرياض استجابة استثنائية من العملاء، ما يؤكد الطلب القوي على منتجاتنا ويعزز توقعاتنا الإيجابية بشأن نمو أعمال الشركة في المملكة".

واختتم كومار قائلاً: "قمنا أيضاً بتحديث تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بالشركة، حيث يتضمن الآن خدمة التوصيل الفوري "سبينس سويفت". وتؤكد هذه الإنجازات جميعها على التزامنا الدائم بالنمو والابتكار، وتوفر لنا زخماً قوياً لمواصلة التقدم في النصف الثاني من العام".