العالم اليوم - 3.9 مليار دولار إيرادات "إعمار العقارية" في النصف الأول 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - حققت شركة "إعمار العقارية"، المدرجة في سوق دبي المالي، نموا لافتا في حجم المبيعات العقارية خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 31.5 مليار درهم (8.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 56% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

وقالت "إعمار العقارية"، في بيان على سوق دبي المالي، إنها سجلت إجمالي إيرادات بواقع 14.4 مليار درهم (3.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، و7.8 مليار درهم (2.1 مليار دولار) أرباحا صافية، قبل احتساب الضرائب، محققة نموا بنسبة 17 بالمئة، و33 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان حول نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، وأظهرت أداء ثابتا وقويا وكفاءة تشغيلية عالية في جميع القطاعات، أن هذا الأداء جاء مدفوعا بالثقة المتزايدة للمستثمرين، والطلب القوي، الذي تشهده سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية في تنفيذ المشروعات والنمو المستمر في قطاعي السياحة ومبيعات التجزئة.

وأدت استراتيجية "إعمار" الهادفة إلى تحسين هامش الربح، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى تحقيق نمو بنسبة 24 بالمئة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث وصلت الأرباح إلى 8 مليارات درهم في النصف الأول.

وساهم الزخم القوي في المبيعات العقارية، في زيادة حجم الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز، التي وصلت إلى 90.1 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 43 بالمئة عن يونيو 2023.

وتمثل هذه المبيعات العقارية المتراكمة إيرادات مستقبلية ستحتسب على مدار 4 إلى 5 سنوات قادمة، ما يشير إلى الربحية المستدامة للمجموعة.

وقال محمد العبار مؤسس شركة "إعمار العقارية" : حققت إعمار نتائج قوية خلال النصف الأول، كما حققت استثماراتنا الاستراتيجية في المواقع الرئيسية والأصول الكبرى عوائد تفوق التوقعات، واثقون من استراتيجياتنا وخطط تنفيذها لنساهم في المشهد الاقتصادي لدبي وفي ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة.