العالم اليوم - أرباح "ديوا" تتراجع إلى 506 ملايين دولار في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح "ديوا" تتراجع إلى 506 ملايين دولار في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 01:25 مساءً - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الخميس، تحقيق 1.86 مليار درهم (506.43 مليون دولار) أرباحا عائدة على مالكي الشركة في الربع الثاني مقابل 1.93 مليار درهم قبل عام.

وأظهرت النتائج التي نشرتها الشركة على موقع بورصة دبي تحقيق إيرادات قدرها 7.86 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 7.29 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى مدار النصف الأول من العام، قالت الشركة في بيانها إنها حققت إيرادات قياسية بقيمة 13.7 مليار درهم، بزيادة سنوية 7.3 بالمئة، وهو ما عزته بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وقالت "ديوا" إنه أرباحها الصافية الموحدة تراجعت إلى 2.6 مليار درهم بانخفاض 6.7 بالمئة، على أساس سنوي، وذلك بسبب تطبيق ضريبة الشركات للمرة الأولى في عام 2024، وفقا للبيان.