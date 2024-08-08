العالم اليوم - تراجع يفوق التوقعات لطلبات إعانة البطالة في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 05:30 مساءً - انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تدهور سوق العمل كانت مبالغ فيها وأن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال قائما.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بواقع 17 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 233 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لوكالة رويترز تسجيل 240 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وتتخذ الطلبات اتجاها تصاعديا منذ يونيو لأسباب من بينها التقلبات المرتبطة بإغلاق موقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الإعصار بيريل في ولاية تكساس.