العالم اليوم - وول ستريت تصعد بعد تراجع طلبات إعانة البطالة بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 05:30 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الخميس، مدعومة ببيانات سوق العمل التي جاءت أفضل من المتوقع وساعدت في تهدئة مخاوف من تباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 176.9 نقطة، أو 0.46 بالمئة، إلى 38940.38 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 53.1 نقطة، أو 1.02 بالمئة، إلى 5252.57 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 212.5 نقطة، أو 1.31 بالمئة، إلى 16408.265 نقطة.

وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تدهور سوق العمل كانت مبالغ فيها وأن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال قائما.

وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بواقع 17 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 233 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا.

وكانت الطلبات تتخذ اتجاها تصاعديا منذ يونيو لأسباب من بينها التقلبات المرتبطة بإغلاق موقت لمصانع السيارات لإعادة التجهيز بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الإعصار بيريل في ولاية تكساس.