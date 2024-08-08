استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 30 بقصف إسرائيلي استهدف مدرستين في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة 30 وفقدان آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرستي "الزهراء" و"عبد الفتاح حمود" شرقي مدينة غزة.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان "أغار جيش الدفاع من خلال طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباري على مجمعين للقيادة والسيطرة تم اخفاؤهما داخل مدرستي عبد الفتاح حمود والزهراء في منطقة الدرج التفاح حيث تصرف داخلها مخربون من حماس".

وأضاف "وقد استخدم المجمعان من قبل منظمة حماس الإرهابية باعتباره مخبأ لمخربي حماس حيث تم داخل هذا المجمع التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل".

وتابع البيان "وقبل الهجوم تم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليص احتمال المساس بالمدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة والصور الدقيقة وغيرها من المعلومات الاستخباراتية".

وأشار إلى أن "منظمة حماس الإرهابية تنتهك بشكل ممنهج أحكام القانون الدولي، مستغلة بشكل وحشي المؤسسات الأهلية والسكان المدنيين كدروع بشرية لارتكاب عمليات إرهابية".