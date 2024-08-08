مرشح الرئاسة الأمريكية كينيدي يقترح الحد من "المغامرات العسكرية"

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أحمد جودة - القاهرة - أيد المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت إف كينيدي جونيور التشريع الذي يتطلب من الكونجرس إعلان الحرب قبل إرسال قوات الحرس الوطني إلى مناطق الصراع الأجنبية.

جاء ذلك وفق ما كتبه كينيدي على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث قال إنه "يؤيد التشريع الذي يحظر نشر الحرس الوطني في الخارج دون إعلان رسمي للحرب من قبل الكونجرس، وهو ما من شأنه أن يحد من (روح المغامرة العسكرية)، التي يُنظر إليها كونها طبيعية وأمرا مفروغا منه اليوم".

وكان كينيدي قد دعا في وقت سابق السلطات الأمريكية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وأشار إلى أن العالم حاليا "رهينة حرب بالوكالة" مع روسيا. وفي رأيه أن معظم الأمريكيين لا يعرفون حتى سبب تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع.

ودعا إلى وضع حد لإنفاق الأموال على الصراع الأوكراني، مؤكدًا على أن الوقت قد حان "كي يصنع الكبار السلام".

كما صرح كينيدي كذلك أنه ينوي السعي لخفض الإنفاق العسكري للبلاد بمقدار النصف إذا فاز في الانتخابات.