أردوغان خلال لقائه أمير قطر: اغتيال هنية أظهر أن إسرائيل لا تنوي التوصل إلى حل

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن اغتيال إسماعيل هنية أظهر مرة أخرى أن إسرائيل لا تنوي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أردوغان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتزايد في الآونة الأخيرة.

ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل غير محددة المدة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان: "وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم إلى العاصمة أنقرة في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة".

وأضاف: "كان في استقبال الأمير لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية".

وأشار إلى أن الأمير تميم يرافقه وفد رسمي، دون أن يحدد أعضاءه.

وتطورت علاقات البلدين في العقدين المنصرمين منذ تولي "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا إدارة البلاد وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية والثقافية والسياحية.

وعلاقات البلدين التي بدأت رسميا عام 1979 بافتتاح سفارة في كل من الدوحة وأنقرة، وتطورت مع تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014 حيث تعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى.